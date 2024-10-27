Интервалы движения поездов на фиолетовой ветке увеличили из-за человека на путях

На северо-западе Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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Также временно прекращено движение от «Октябрьского Поля» до «Баррикадной». В обратном направлении составы едут с увеличенными интервалами, написали в Telegram-канале Дептранса.

Сегодня также были увеличены интервалы движения на южном участке Замоскворецкой линии. Под поездом на станции метро «Домодедовская» было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

16 октября человек упал на рельсы на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. В результате были увеличены интервалы движения поездов в метро. Спустя время движение вернулось к штатному расписанию.