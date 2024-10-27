В Москве улучшили 25% объектов культурного наследия

Каждый год специалисты занимаются ремонтом примерно 500 памятников.

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К началу 2024 года работы были завершены на более чем 90 объектах, также были отреставрированы фасады дома Алексея Верстовского в Хлебном переулке и старейшее зданий на Арбате, где находится мемориальная квартира Александра Пушкина.

В настоящее время завершаются работы по реставрации фасадов в Саввинском подворье. Специалисты также работают над декором парадных подъездов и восстановлением исторических интерьеров.

В Гороховском переулке проводятся работы по восстановлению фасадов и кровли дома Демидова XVIII – XIX веков, включая его основное украшение – шестиколонный портик.