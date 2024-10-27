Москвичам рассказали о мокром снеге и дождях

Мокрый снег и небольшие дожди ждут Москву в среду, однако снежный покров сформирован не будет. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Начиная со среды в Москве уже около 0 градусов ночью, поэтому при такой температуре возможен мокрый снег и дождики небольшие до конца недели», — сказал метеоролог.

При этом снежный покров, по его словам, формироваться не будет.

В понедельник температура будет определяться антициклоном, но постепенно давление будет ослабевать. Местами возможен небольшой дождь, облачно с редкими прояснениями. Прогнозируется 4-6 градусов ночью и 8-10 градусов днем.

Во вторник днем 6-8 градусов. В среду ожидается 5-10 градусов днем и минус 3 - плюс 2 градуса ночью. Похожая картина сохранится до конца недели.