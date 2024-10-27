Синоптик предупредил о волнах тумана в столичном регионе

Они опустились на Москву и область сегодня утром. Такие данные в своём Telegram-канале привёл ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву опустился туман волнами. Автомобилисты, будьте осторожны. Кроме того, вероятны сбои в авиасообщении. Видимость в Шереметьеве ухудшилась до 800 метров, во Внукове — до 200 метров», — говорится в публикации.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве наступит климатическая зима. Холода ожидаются в этом году в начале декабря — на 20 дней позднее положенного по норме.