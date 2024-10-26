В Зеленограде привели в порядок Школьное озеро

Водоем очистили от ила, благодаря чему увеличилась его средняя глубина. а также отремонтировали береговую полосу.

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Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок Школьное озеро в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу. В связи с этим приняли решение провести комплексную реабилитацию пруда, расположенного на территории парка культуры и отдыха “Народный парк “Панфиловский”», — отметил Петр Бирюков.

Водоем площадью 5,8 гектара очистили от ила, а также отремонтировали береговую полосу. Специалисты извлекли иловые отложения, благодаря чему увеличилась средняя глубина пруда. Это позволит достичь оптимального температурного баланса донных и верхних слоев воды — летом пруд не будет зарастать.

Существующая конструкция береговой полосы осталась прежней — откосного типа, ее полностью отремонтировали и укрепили камнем, утопленным в бетон. Пляжную зону очистили от мусора и подсыпали песок.

Специалисты регулярно обследуют столичные водоемы, а в случае выявления проблем реабилитируют их. Список таких водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве планируют привести в порядок более 20 прудов.