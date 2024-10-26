Фонтан «Золотой колос» на ВДНХ подготовили к зиме

Специалисты подготовили фонтан «Золотой колос» на ВДНХ к зиме, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Специалисты ГБУ «Гормост» промыли нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент, очистили мозаики из смальты с помощью мягких щеточек. Для промывки верхушки фонтана высотой 16 м задействовали альпинистов. Чтобы добраться до фонтана в центре Третьего каменского пруда, используют лодки», – говорится в сообщении.

«Золотой колос» – один из самых необычных фонтанов на ВДНХ. Из фонтана бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 м в высоту. В 2017–2018 годах фонтан «Золотой колос» отреставрировали, он заработал впервые за 30 лет.