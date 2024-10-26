В четырех районах столицы появятся новые выделенные полосы

Их общая протяженность составит более 1,5 километра.

С 16 ноября в столице откроются новые выделенные полосы. Благодаря им автобусы и электробусы станут ходить регулярнее.

«Более 1,5 километра новых выделенных полос заработают с середины ноября. Мы введем их в четырех районах столицы. Это позволит сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в среднем в три раза. Кроме того, ввод выделенных полос помогает снизить аварийность на участках почти на 25 процентов. Стремимся сделать поездки безопаснее и комфортнее, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые выделенные полосы появятся на 32 городских и областных маршрутах, по которым совершают более 170 тысяч поездок в рабочий день.

Выделенные полосы появятся в Конькове на улице Введенского, Пресненском районе на улице 1905 года, Кунцеве на улицах Боженко и Ярцевской, а также в Таганском районе на Яузской и Николоямской улицах.

Всего с начала года в столице открыли 24 новые выделенные полосы общей протяженностью почти 26 километров. Они заработали на более чем 170 маршрутах, на которых пассажиры совершают свыше 730 тысяч поездок в будние дни.