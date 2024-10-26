Собянин рассказал о масштабной программе реставрации павильонов ВДНХ

За десять лет отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия на ВДНХ. Об этом в субботу, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, среди отремонтированных объектов есть исторические павильоны, фонтаны, а также памятники и ландшафтные объекты.

— Сейчас ведем работы на шести объектах культурного наследия федерального значения, — рассказал глава города.

По его словам, близятся к завершению работы по реставрации павильона № 8 «Юные натуралисты». Специалисты почти остеклили купол, сохранив при этом конструкции 1954 года. Помимо этого, были воссозданы люстры, барельефы и терраццо. Также планируется благоустроить павильон № 67 «Советская печать». На данный момент специалисты вернули на свои места деревянные скульптуры и восстановили утраченные детали техники, следует из сообщения в Telegram-канале.

Четверть московских памятников архитектуры отреставрировали за последние 13 лет. Всего в Москве больше восьми тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно в работе у специалистов находится порядка 500 памятников архитектуры. С начала этого года завершились работы более чем на 90 из них. Так, работы провели в одном из старейших зданий Арбата, где находится мемориальная квартира Александра Пушкина.