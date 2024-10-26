Школу с теннисным кортом и книгохранилищем строят в Лефортово

В здании будет три блока с отдельными входами — для начальных, средних и старших классов. Завершить строительство планируют в следующем году.

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На стройплощадке школы, которую возводят в районе Лефортово на юго-востоке Москвы, начались работы по устройству спортивного поля. Столичный Комитет государственного строительного надзора провел выездную проверку объекта. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Школа, рассчитанная на 1150 мест, строится с января текущего года. Общая площадь социального объекта составит 18,9 тысячи квадратных метров. В настоящее время завершены монолитные работы надземной части, ведется устройство внутренних перегородок, началась отделка отдельных помещений. Рабочие приступили к созданию спортивного поля для бега, площадок для баскетбола, тенниса и мини-футбола», — рассказал Антон Слободчиков.

Здание образовательного учреждения переменной этажности (три-четыре этажа) строят на средства городского бюджета на земельном участке площадью 2,1 гектара на улице Золоторожский Вал (владение 11). Достроить школу планируют в 2026 году.

В п-образном здании будет три блока с отдельными входами — для начальных, средних и старших классов. На первом этаже средней и старшей школы предусмотрено двусветное пространство с открытой лестницей и ступенчатым амфитеатром.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов отметил, что фасады выполнят в монохромной гамме, что позволит зданию гармонично вписаться в окружающую жилую застройку. Для отделки используют бетонную плитку, имитирующую кирпич, и керамогранит в оттенках от светло-серого до графитового. Строение будет состоять из нескольких блоков сложной формы, что обусловлено рельефом и границами участка проектирования.

В школе обустроят медиатеку с современным книгохранилищем, зал для занятий хореографией, два универсальных спортивных зала, медицинский блок с кабинетом врача и процедурным и прививочным кабинетами. Помимо обеденного зала в здании оборудуют пищеблок полного цикла.

В блоках для учеников средних и старших классов разместят универсальные кабинеты, а также лаборантские и зоны отдыха.

На втором этаже сделают вход в многосветный многофункциональный зал со ступенчатым амфитеатром, который будут использовать и как часть рекреации, и как актовый зал. Пространство можно будет объединять с медиатекой за счет трансформируемой перегородки. В новой школе смогут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья.

«В здании будущей школы будет два лифта грузоподъемностью тысяча килограммов, для удобства маломобильных людей установят пандусы и тактильные указатели. В настоящее время монолит объекта практически завершен, строители приступают к фасадным работам. На прилегающей территории обустроят спортивное поле. По его периметру появится круговая беговая дорожка, также предусмотрены теннисный, площадки для баскетбола и мини-футбола. Специалисты уже приступили к земляным работам на территории», — уточнил руководитель столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Вокруг школы высадят деревья и кустарники, разобьют газон, смонтируют наружное освещение и сделают дорожки. Общая площадь озеленения составит 4,8 тысячи квадратных метров.

Антон Слободчиков подчеркнул, что в соответствии с поручением Сергея Собянина город уделяет качеству образовательных объектов особое внимание. Строительство школы на Золоторожском Валу ведется под надзором инспекторов Комитета государственного строительного надзора. На стройплощадке провели уже третью выездную проверку с участием специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они оценили качество выполненных работ и применяемых материалов, а именно бетона и кирпичной кладки в перегородках.