В Москве стартовал фестиваль дикой природы

В Москве открылся XVIII Международный фестиваль фотографий дикой природы «Золотая Черепаха». Он пройдет с 26 октября по 15 декабря 2024 года в Новой Третьяковке. Как отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, фотографы — это гениальные люди.

Приятно видеть, как новые технологии помогают раскрывать грани человеческого таланта. А невероятная целеустремленность помогает превзойти человеческие возможности и создать то, что казалось нереальным. И в данном случае неважно, попал ли человек в шорт-лист, занял первое или второе место, фотографы, представившие здесь свои работы, — люди сверхталантливые, — поделился он.

Участники фестиваля смогут посетить цикл мероприятий, которые включают фотовыставку, конкурс фотографов, а также экскурсионные и просветительские мероприятия, рассказывающие о красоте дикой природы и о том, как важно бережно относиться ко всему, что нас окружает.

Ранее стало известно, что в рамках Международного фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского пройдут спектакли, выставки и другие события. Мероприятия состоятся с 31 октября по 4 ноября в Великом Новгороде и Старой Руссе. В основную программу эксперты отобрали постановки из России, Белоруссии, Индии и Китая.