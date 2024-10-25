Музей Победы пригласил москвичей на концертную программу в выходные

26 и 27 октября Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы послушать сразу два концерта в рамках в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы».

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В субботу в Зале Полководцев выступят творческие коллективы школы №707 Невского района Санкт-Петербурга: хор «Камертон», вокально-эстрадный ансамбль «АРТист» и инструментальный ансамбль «707 Герц». Для гостей Музея Победы прозвучат стихи и песни о Родине, Санкт-Петербурге, о любви к матери. Среди них — стихотворение «Береза», попурри на темы песен разных народов о маме, песни «Треугольники писем солдатских», «Наша Родина», «Краски Петербурга» и не только.

В воскресенье концертную программу представит детский музыкальный театр «Домисолька». Юные артисты исполнят песни о Родине, победе, семье, дружбе и любви, о главных ценностях, которые важно передавать из поколения в поколение. В программе прозвучат песни «Баллада о военных летчицах», «Этот мир», «Песенка веселых друзей», «Мы желаем счастья вам» и не только.

Посетители Музея Победы смогут послушать концерты бесплатно.

Начало концертов в 14:00.