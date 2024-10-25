В Москве пройдет XX международный фестиваль-конкурс "Браво, артист"

Юбилейный XX международный мультижанровый фестиваль-конкурс "Браво, артист" пройдет 10 ноября в Москве в большом концертном зале Московского государственного университета спорта и туризма.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"XX международный фестиваль-конкурс "Браво, артист" состоится в Москве 10 ноября. Многожанровый фестиваль-конкурс создан для поиска и продвижения талантливых детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, России и стран зарубежья", - сказал руководитель выступающего генеральным партнером мероприятия фонда социально-культурных инициатив и содействия развитию бизнеса "Русское наследие", советник директора информационного агентства ТАСС Владимир Хмелев.

Принять участие в фестивале-конкурсе могут солисты в возрасте от трех лет и творческие коллективы в семи номинациях: вокал, хореография, оригинальный жанр (цирк, акробатика, пародии), художественное слово (конферанс, стендап), театральное искусство (театр моды, эстрадное шоу), инструментальное искусство и декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Новый фестивальный сезон начал работу в Москве 13 октября. Участниками мероприятия стали более 100 артистов из Твери, Тулы, Калуги, Владимира, Новомосковска, Зеленограда, Дзержинска, Серпухова, Подольска. В состав жюри первого фестиваля-конкурса этого сезона вошли эксперты в области культуры и искусства и медийные персоны. Проведение таких мероприятий планируется в Москве 22 декабря, 9 февраля, 16 марта, 13 апреля и 11 мая. В июле 2025 года в Анапе пройдет летний кубок "Браво, артист".

Организатором фестиваля-конкурса "Браво, артист" выступает концертно-продюсерский центр Дмитрия Писарева при поддержке Российского творческого союза работников культуры, Общероссийской общественной организации "Офицеры России", блогера Wylsacom (Валентин Петухов). Генеральный партнер - фонд социально-культурных инициатив и содействия развитию бизнеса "Русское наследие".