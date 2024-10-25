Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал внедрение электронных удостоверений для мигрантов в Москве с 2025 года. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, соответствующее электронное удостоверении будет содержать дату приезда, биометрические данные, место работы, прописку, регистрацию иностранца.

В случае, если документа не будет или с ним будет что-то не так, то сотрудники полиции при проверке обязаны будут принять к мигранту соответствующие меры.

Ранее в МВД заявили, что в рамках второго этапа операции «Нелегал» за пределы России выдворены более 2 тыс. иностранных граждан.