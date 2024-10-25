В Москве километры кабелей убрали под землю в рамках программы "Чистое небо"

Более 50 километров воздушных линий убрали под землю в рамках программы «Чистое небо» в 2024 году. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Программа «Чистое небо» стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 900 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, — рассказал заммэра.

В этом году работы прошли на улице Сергия Радонежского, Кадашевской набережной, в саду «Аквариум» на Большой Садовой, в переулках Лихов, Большом, Малом и Среднем Каретных, Колобовских в районе Цветного бульвара и в других общественных пространствах.

Специалисты городского хозяйства убрали под землю кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации. Они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии. Благодаря программе «Чистое небо» стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиацентра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах, передает Telegram-канал городского хозяйства.

До этого Бирюков сообщал, что порядка 1,7 тысячи столичных дворов благоустроили в этом году.