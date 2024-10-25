Собянин рассказал, как работают специализированные шок-центры Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 25 октября, рассказал, как работают московские «шок-центры».

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Отмечается, что в настоящее время в столице действуют 14 специализированных центров, куда поступают пациенты с острым инфарктом миокарда. Наибольшую опасность для таких пациентов представляет кардиогенный шок, при котором поврежденное сердце не в состоянии снабжать кровью, а значит, и кислородом жизненно важные органы.

В таких ситуациях оперативность и профессионализм врача имеют решающее значение. Пилотный проект «Шок-центр» проходил на базе ГКБ им. И.В. Давыдовского и длился один год. Итоги эксперимента оказались очень хорошими.

— Центры оснащены самым современным оборудованием, в том числе аппаратами механической поддержки кровообращения. Команды прошли дополнительное обучение, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин рассказал о развитии системы здравоохранения. Расходы на совершенствование медицины в Москве увеличатся на 8 процентов.

Он также заявил, что пандемия коронавируса стала тестом для российской системы здравоохранения, который подтвердил ее работоспособность.