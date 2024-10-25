Собянин: МЦД стали драйвером роста пассажиропотока общественного транспорта

Московские центральные диаметры (МЦД) стали драйвером роста пассажиропотока столичного общественного транспорта.

Об этом сообщил в беседе с журналистами ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы реализовали крупные масштабные проекты, и сегодня дефицита провозных возможностей нашего транспорта нет. Перегруженных линий нет - ни в метро, ни на МЦД, ни МЦК (Московское центральное кольцо - прим. ТАСС). Единственная перегруженная сегодня ветка - это Ярославское направление [Московской железной дороги], это пригород. МЦД сегодня являются главным драйвером увеличения количества граждан, которые передвигаются общественным транспортом [столицы]", - сказал Собянин.

Он отметил, что общий пассажиропоток Московского метрополитена последние годы остается примерно на одном уровне, число пассажиров трамваев возросло, а автобусов и электробусов - немного уменьшилось. При этом пассажиропоток железнодорожных радиусов, преобразованных в МЦД, увеличился на 30%.

"Потому что там был действительно дефицит провозных возможностей, когда граждане из Подмосковья приезжали в Москву. И сейчас такой же дефицит существует со стороны регионов, которые граничат с Московской областью", - добавил мэр.

Собянин пояснил, что частота движения поездов в соседних со московским регионах невысока, а парк электричек невелик.

"Отдельные губернаторы говорили, что у них вообще за несколько суток записываются люди, чтобы доехать до Москвы. А что это означает? Если жителю тяжело добираться до Москвы электричкой, то ему проще уже остаться в Москве совсем. Это создает дополнительный приток людей в Москву", - резюмировал мэр.

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