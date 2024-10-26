Фестиваль колледжей начался в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах стартовал осенний фестиваль колледжей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«В столице начался осенний фестиваль колледжей. Первые дни мероприятия проходят в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. 26 и 27 октября здесь можно познакомиться сразу с 48 столичными колледжами и более чем 170 востребованными профессиями. Кроме того, в программе – встречи со звездными спикерами и крупнейшими работодателями города, кинопоказ, танцевальные флешмобы, показ мод и фотовыставка об успешных студентах и выпускниках. Принять участие могут школьники и их родители. Вход бесплатный. Зарегистрироваться можно на сайте», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 28 октября по 2 ноября фестиваль продолжится в колледжах.

«Школьников ждут почти 200 мероприятий – мастер-классов, шоу, квестов, квизов и игр. Старшеклассники познакомятся с перспективными специальностями в области 3D-технологий, программирования, робототехники, транспорта, строительства, моды, поварского дела и других отраслей. Помимо этого, они посетят высокотехнологичные мастерские и лаборатории, пообщаются с наставниками и работодателями, а также узнают все о студенческой жизни», – заключили в пресс-службе.

Подробную информацию о востребованных профессиях и специальностях можно найти на портале «Школа.Москва», а также в Telegram-канале «Колледжи Москвы» и в одноименном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».