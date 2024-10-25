В десяти парках Москвы заработали книгоматы

Первая сеть аппаратов, которые в автоматическом режиме выдают выбранные книги по единому читательскому билету, запущена в Москве, сообщил в Telegram-канале руководитель московского департамента культуры Алексей Фурсин.

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"В нашем городе появилась первая сеть автоматических станций по выдаче книг - книгоматов. Запустили этот проект вместе с коллегами из департамента информационных технологий. И только за первые недели работы в тестовом режиме москвичи уже взяли почитать около 600 изданий <...>. Пока книгоматы работают в 10 парках столицы", - написал Фурсин.

Он отметил, что любой желающий может самостоятельно взять заинтересовавшую книгу, для этого понадобится единый читательский билет. Каждый книгомат вмещает больше 350 самых разных книг - от исторической прозы до фантастики и книг для детей. Такие аппараты уже установлены в Музеоне, Бабушкинском парке, парке 50-летия Октября и других.

В пресс-службе департамента уточнили, что каждый книгомат доступен для использования круглый год. Информация о взятой в нем книге отобразится в кабинете читателя в сервисе "Библиотеки Москвы" на mos.ru и в мобильном приложении "Moй id". Чтобы воспользоваться книгоматом, нужно отсканировать штрихкод единого читательского билета или ввести его номер, авторизоваться, указав дату рождения, и выбрать действие "взять книгу", после чего можно ознакомиться с каталогом литературы и применить фильтры по автору, тематике и возрастному ограничению. Выбранная книга будет перемещена в ячейку.

Вернуть книгу необходимо в тот же книгомат в течение 30 дней. Также можно продлить срок хранения книги через кабинет читателя на портале мэра столицы.