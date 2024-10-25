Территории Всероссийского музея декоративного искусства в Москве благоустроили

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство территории Всероссийского музея декоративного искусства в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— Территория музея со старинным особняком – тихое обособленное место на Делегатской улице, в рамках проекта сохранили сложившуюся планировку с парадным пространством перед входом в главный дом и усадебным садом, но обновили инфраструктуру. Одной из основных задач стала модернизация инженерных коммуникаций, в том числе системы ливневой канализации и теплосети, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель Мэра рассказал, что во дворе музея привели в порядок существующую подпорную стенку площадью 105 квадратных метров. Ее недостающие части восстановили, затем оштукатурили и покрасили.

— Обновили покрытие на Центральной аллее перед входом и асфальт на остальной территории. В центральной части располагается зона отдыха, ее сохранили, там установили удобные лавочки, обустроили газон и цветники. Освещают пространство фонари в историческом стиле, организованы велопарковки, — подчеркнул Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что круговое движение на территории музея сохранили, так как это необходимо для комфортного проезда экскурсионных автобусов. Для другого транспорта въезд ограничили специальными боллардами.

До этого Бирюков сообщал, что порядка 1,7 тысячи столичных дворов благоустроили в этом году