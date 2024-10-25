Москвичи написали Антарктический диктант

Отборочный этап Московской молодежной антарктической экспедиции прошел в столице.

В рамках него школьники написали диктант, который позволил получить им новые знания о материке, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"Более 32 тыс. москвичей приняли участие в Антарктическом диктанте. Онлайн-викторина стала одним из этапов отбора столичных школьников и студентов колледжей в Московскую молодежную антарктическую экспедицию. Участники проверили свои знания о самом холодном материке Земли, отвечая на вопросы о его истории, экологии, флоре, фауне, научных станциях и аэродромах, а также получили представление о том, с чем будут работать члены похода", - говорится в сообщении.

Диктант проходил на сайте центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий", участники отвечали на 20 вопросов с выбором варианта и еще на 10, где нужно было дать развернутое пояснение. Например, они называли корабли, участвовавшие в экспедициях, определяли млекопитающих по описанию и указывали детали исторических событий, связанных с материком.

Как сообщалось, 10 московских школьников и студентов колледжей, которые пройдут все этапы отбора, смогут отправиться на Южный полюс в конце ноября. В течение недели участники экспедиции будут проводить исследования на антарктической станции "Прогресс". Руководителями экспедиции станут известный российский путешественник, директор московского Центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро и победитель конкурса "Педагог года Москвы", кандидат биологических наук, руководитель исследовательских экспедиций в Арктике и Антарктике Иван Смирнов. Отбор участников пройдет в пять этапов.

Московская молодежная антарктическая экспедиция состоится при поддержке столичного департамента образования и науки московского отделения "Движения первых".