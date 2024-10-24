Движение транспорта по Мытищинской хорде откроют в декабре

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что движение по Мытищинской хорде запустят в декабре 2024 года.

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Об этом сообщает 360.ru.

По словам главы региона, трасса Виноградово — Болтино — Тарасовка станет Северным дублёром МКАД, что позволит разгрузить несколько шоссе в области.

«Новая четырёхполосная трасса длиной 16,1 км соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским — здесь мы как раз продолжаем реконструкцию», — сказал Воробьёв.

Он также отметил, что готовность трассы к настоящему времени составляет 95%.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что разработка южной объездной трассы в обход Тюмени завершится в 2025 году.