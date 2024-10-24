Туман опустился на деловой центр «Москва-Сити»

Туман спустился в четверг, 24 октября, на деловой центр «Москва-Сити».

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— Туман опустился на «Сайлент Хилл» (перечеркнуто — прим. «ВМ») деловой центр «Москва-Сити», — подписали опубликованные в Сети кадры журналисты агентства городских новостей «Москва».

Утром 25 октября на Землю обрушится очередная магнитная буря. Прогнозируется, что ее класс будет близок к G1. Отмечается, что буря начнется приблизительно в 06:00 по московскому времени.

В эти выходные под влиянием области высокого атмосферного давления в столичном регионе ожидается хорошая погода, практически без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

До этого Позднякова рассказала, что метеорологическая зима начнется в столице в середине ноября, а снег может выпасть в конце последнего месяца осени. Календарная зима начнется 1 декабря, а метеорологическая, когда температура будет устойчиво отрицательной, начнется в городе в середине ноября.