В Москве модернизируют газорегуляторный пункт «Силикатный»

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта «Силикатный» на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта «Силикатный», который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Хорошево, Хорошево-Мневники и Покровское-Стрешнево, ТЭЦ-16», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

«В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт мощностью почти 110 тыс. кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз». Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности», – пояснил заммэра.

Он подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.