Москвичи направили на платформу «Город идей» более 40 тысяч фотографий реализованных предложений

Жители Москвы принимают активное участие в улучшении жизни столицы, и уже направили более 40 тысяч фотографий по 900 реализованным инициативам на платформе «Город идей». Об этом пишет столичная мэрия.

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Платформа «Город идей» работает с 2014 года при участии ГКУ «Новые технологии управления» и столичного Департамента информационных технологий. К ней присоединились более 540 тысяч пользователей, которые делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще лучше, и подтверждают фотографиями уже реализованные инициативы.

Для того, чтобы фото было опубликовано и автору начислены баллы городской программы лояльности «Миллион призов», необходимо перейти в раздел «Галерея реализованных идей», нажать на кнопку «Загрузить фото», выбрать одну из тем в списке, прикрепить кадр события, места отдыха или благоустроенной территории по адресу, указанному в форме загрузки, и отправить снимок на модерацию, уточнили в городской администрации.

Всего в месяц можно получить до тысячи баллов за подтверждение 10 уникальных инициатив. Баллы можно использовать для пополнения транспортной карты «Тройка», получения промокода на скидку, покупки билетов в театр или музей, либо передать на благотворительность. Городские баллы, начисленные за снимки, необходимо обменять на товары и услуги на сайте «Миллион призов».

Самыми популярными темами раздела «Предложить идею» на платформе стали «Благоустройство дворов» и «Благоустройство парков». В частности, инициативы в рамках проекта «Мой парк», подтвердили более чем 6700 снимками. Популярен и проект «Активное долголетие». Инициативы здесь подтверждены более чем 2600 кадрами.

«Подтверждая идеи, жители столицы также вступают в книжные клубы, посещают занятия танцами и тематические мастер-классы, участвуют в велосипедных экскурсиях, субботниках и многих других событиях», - отмечает мэрия.

В частности, очень популярны у жителей города экологические инициативы. Так, в подтверждение реализации идеи Анны Михайловой о создании детского игрового экопространства в городе было направлено 1917 снимков. Идею Наталии Ярлыковой о сооружении экотропы подтвердили 1715 кадрами, а инициатива Дианы Лейкиной об организации мастер-классов по созданию кормушек для птиц нашла подтверждение почти в 1200 снимках.

Активно подтверждаются идеи и по организации интеллектуальных игр для старшего поколения, курсов танцев на крышах, праздничного концерта ко Дню города в парке, тематических занятий в детском лагере.

Есть и рекордсмены по присланным фотографиям: Константин ⁠Ушаков сделал 686 снимков, Николай ⁠Клюйков — 679, а Илья ⁠Шапкин — 607.

В Москве в этом году также было организовано множество мероприятий в рамках фестивалей «Лето в Москве. Все на улицу!» и «Лето в Москве». Мэр города Сергей Собянин, подводя итоги, признал, что фестивали были успешными и «серьезно разнообразили афишу летних событий столицы». Мероприятия, организованные как властями, так и самими жителями города, бизнесом и НКО, посетили более 10,5 млн человек. А на сайте проекта «Активный гражданин» жители столицы смогли поделиться мнением, какие развлечения летнего фестиваля им показались наиболее интересными.