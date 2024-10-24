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Москвичи направили на платформу «Город идей» более 40 тысяч фотографий реализованных предложений

Жители Москвы принимают активное участие в улучшении жизни столицы, и уже направили более 40 тысяч фотографий по 900 реализованным инициативам на платформе «Город идей». Об этом пишет столичная мэрия.

Москвичи направили на платформу «Город идей» более 40 тысяч фотографий реализованных предложений
©  Mos.Ru

Платформа «Город идей» работает с 2014 года при участии ГКУ «Новые технологии управления» и столичного Департамента информационных технологий. К ней присоединились более 540 тысяч пользователей, которые делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще лучше, и подтверждают фотографиями уже реализованные инициативы.

Для того, чтобы фото было опубликовано и автору начислены баллы городской программы лояльности «Миллион призов», необходимо перейти в раздел «Галерея реализованных идей», нажать на кнопку «Загрузить фото», выбрать одну из тем в списке, прикрепить кадр события, места отдыха или благоустроенной территории по адресу, указанному в форме загрузки, и отправить снимок на модерацию, уточнили в городской администрации.

Всего в месяц можно получить до тысячи баллов за подтверждение 10 уникальных инициатив. Баллы можно использовать для пополнения транспортной карты «Тройка», получения промокода на скидку, покупки билетов в театр или музей, либо передать на благотворительность. Городские баллы, начисленные за снимки, необходимо обменять на товары и услуги на сайте «Миллион призов».

Самыми популярными темами раздела «Предложить идею» на платформе стали «Благоустройство дворов» и «Благоустройство парков». В частности, инициативы в рамках проекта «Мой парк», подтвердили более чем 6700 снимками. Популярен и проект «Активное долголетие». Инициативы здесь подтверждены более чем 2600 кадрами.

«Подтверждая идеи, жители столицы также вступают в книжные клубы, посещают занятия танцами и тематические мастер-классы, участвуют в велосипедных экскурсиях, субботниках и многих других событиях», - отмечает мэрия.

В частности, очень популярны у жителей города экологические инициативы. Так, в подтверждение реализации идеи Анны Михайловой о создании детского игрового экопространства в городе было направлено 1917 снимков. Идею Наталии Ярлыковой о сооружении экотропы подтвердили 1715 кадрами, а инициатива Дианы Лейкиной об организации мастер-классов по созданию кормушек для птиц нашла подтверждение почти в 1200 снимках.

Активно подтверждаются идеи и по организации интеллектуальных игр для старшего поколения, курсов танцев на крышах, праздничного концерта ко Дню города в парке, тематических занятий в детском лагере.

Есть и рекордсмены по присланным фотографиям: Константин ⁠Ушаков сделал 686 снимков, Николай ⁠Клюйков — 679, а Илья ⁠Шапкин — 607.

В Москве в этом году также было организовано множество мероприятий в рамках фестивалей «Лето в Москве. Все на улицу!» и «Лето в Москве». Мэр города Сергей Собянин, подводя итоги, признал, что фестивали были успешными и «серьезно разнообразили афишу летних событий столицы». Мероприятия, организованные как властями, так и самими жителями города, бизнесом и НКО, посетили более 10,5 млн человек. А на сайте проекта «Активный гражданин» жители столицы смогли поделиться мнением, какие развлечения летнего фестиваля им показались наиболее интересными.