Прогулки, мастер-классы, квесты: как провести школьные осенние каникулы на ВДНХ

Начинающиеся 26 октября осенние каникулы московские школьники могут провести в павильонах ВДНХ, узнав много нового в ходе интерактивных выставок, лекций, тематических экскурсий, а также посетив мастер-классы. Какие мероприятия подготовлены для юных жителей столицы, рассказала мэрия Москвы.

© Пресс-служба ВДНХ

Во время осенних каникул учащиеся четвертых - девятых классов смогут принять участие в бесплатных экскурсиях в павильоне «Нефть». Здесь детям расскажут о процессе добычи и переработки черного золота, нефтепродуктах и профессиях этой сферы. Экскурсии продолжительностью от одного до полутора часов проходят по предварительной записи. Узнать подробности можно по ссылке.

Не менее интересная программа ожидает школьников и в павильоне «Умный город». Здесь расположилась интерактивная выставка о ключевых цифровых проектах столицы. Юные посетители смогут подробнее ознакомиться с возможностями сервисов «Электронный дневник», «Библиотека «МЭШ»», «Москвенок» и «Портфолио учащегося», а также узнать «о знаковых изменениях и ключевых вехах, повлиявших на технологическое развитие столицы». Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте.

На ВДНХ работает и ряд интересных выставок. В частности, бесплатная экспозиция «ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий» в павильоне «Рабочий и колхозница». А в музее ВДНХ школьников ждут «Сказки московской майолики». Выставка расскажет о столичной керамике 1950-х годов. Вход на нее также бесплатный.

Ждут юных москвичей и интересные мастер-классы и квесты. В павильоне «Цветоводство и озеленение» 26 октября пройдет занятие по росписи экосумок, а 27 октября и 3 ноября — мастер-классы по мыловарению. 2 ноября гостей ждут на воркшопе по акварельной живописи «Цветочное дыхание». Участие платное, узнать подробнее можно по ссылке.

А в центре современных биотехнологий «Музей «Биотех»», где можно увидеть светящиеся в темноте растения, каждую субботу проходит экскурсия-квиз «Путешествие с Маленьким принцем», а в воскресенье здесь организованы мастер-классы по основам генетики, участники которых смогут выделить ДНК из плодов растений. Занятия платные. Узнать подробности можно по ссылке.

Интересно на ВДНХ будет и любителям активного отдыха. Для них организована экскурсия-квест «Загадки ВДНХ», которая проводится ежедневно по предварительному заказу и подходит для детей старше шести лет. Участники встречаются у музея ВДНХ. Мероприятие платное, подробнее можно узнать на сайте.

Школьников средних и старших классов приглашает и Музей городского хозяйства Москвы. Здесь с 29 октября по 3 ноября можно принять участие в «Инженерных каникулах», посетив лекции и мастер-классы и узнав больше об инженерных профессиях, которые есть в городских службах, а также о работе специалистов этой области.

Проводить мероприятия будут преподаватели ведущих вузов и колледжей, а также специалисты ПАО «Россети Московский регион», Мосгаза, Мосэнерго и Московской объединенной энергетической компании.

Ранее в Центре национальных конных традиций на ВДНХ прошло закрытие летнего сезона, который в этом году назывался «Аллюром сквозь века». Посетители смогли больше узнать о конных традициях, насладиться выступлениями всадников Кремлевской школы верховой езды, а также посмотреть выступление музыкальных коллективов. А 28 сентября отметил свой день рождения павильон «Умный город». Москвичи и гости столицы смогли погрузиться в мир инноваций и развлечений будущего, получить памятные подарки и принять участие в конкурсе.