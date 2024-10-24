Синоптики ожидают «значительное» похолодание на следующей неделе в Москве

30-31 октября температура воздуха понизится до 0 градусов. Возможен снег.

Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Будет две волны похолодания до конца месяца. Первая волна похолодания, не очень стремительного, не очень большого, произойдёт во второй половине дня в пятницу и захватит субботу и воскресенье. Здесь ночные температуры могут опуститься до заморозков по области. Дневная температура — до 4-9 градусов тепла. Суббота и воскресенье без осадков. Это гребень высокого давления. Понедельник и вторник у нас с вами тёплые дни. Пасмурно, дождливо, ветрено. Следующая волна холода уже более значительная и яркая на рубеже 30-31 октября, то есть самый конец месяца. И здесь уже возможен и снег, и резкое понижение температуры днём до 0 градусов. То есть это как раз те параметры, которые моментально заставляют всех автомобилистов подумать о визите на шиномонтаж».

Ранее в Гидрометцентре рекомендовали столичным автомобилистам «переобуться». С 26 октября средняя температура воздуха в Москве будет около 3,6 градуса, рассказал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.