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«Квантовые елки» пройдут в павильоне «Атом» с 15 декабря по 12 января

С 15 декабря по 12 января в павильоне «Атом» на ВДНХ пройдут новогодние «квантовые елки».

В павильоне «Атом» на ВДНХ пройдут новогодние «квантовые елки»
© ТАСС

Об этом журналистам сообщила генеральный директор фонда содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «Атом» Елена Мироненко.

«Конструкция музея так устроена, что идет путешествие наших посетителей от прошлого через настоящее в будущее. И мы решили сделать «квантовые елки» для детей. Они будут запущены с 15 декабря по 12 января», – сказала Мироненко.

Гендиректор добавила, что над мероприятиями будет работать детский режиссер Елена Лабутина.

Новости Москвы
Елена Лабутина
Елена Мироненко
ВДНХ