С 15 декабря по 12 января в павильоне «Атом» на ВДНХ пройдут новогодние «квантовые елки».

Об этом журналистам сообщила генеральный директор фонда содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «Атом» Елена Мироненко.

«Конструкция музея так устроена, что идет путешествие наших посетителей от прошлого через настоящее в будущее. И мы решили сделать «квантовые елки» для детей. Они будут запущены с 15 декабря по 12 января», – сказала Мироненко.

Гендиректор добавила, что над мероприятиями будет работать детский режиссер Елена Лабутина.