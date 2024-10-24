Москва получила Гран-при национальной премии "Умный город"

Москва получила Гран-при Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город" в специальной номинации "ИИ - человеку".

Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Жюри отметило комплексный подход столицы к применению технологий искусственного интеллекта в работе общегородского контакт-центра. Уже 10 лет звонки вместе с операторами принимает голосовой ассистент. Сегодня он обрабатывает больше половины обращений на 12 горячих линиях: рассказывает о режиме работы учреждений, передает показания счетчиков, уточняет статус готовности документов", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.

Она отметила, что искусственный интеллект (ИИ) находит нужные сведения в два раза быстрее человека. Благодаря этому горожане могут получить ответы на распространенные вопросы без ожидания на линии, а операторы - сконцентрироваться на сложных задачах.

Всего на победу в специальной номинации претендовало 234 проекта более чем из 70 регионов России. Эксперты оценивали варианты использования ИИ для повышения качества электронных услуг и сервисов, а также для упрощения взаимодействия жителей с госорганами. Награждение состоялось в рамках XVII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех-2024", уточнили в департаменте.

Как добавили в пресс-службе ведомства, столичные решения регулярно удостаиваются российских и международных премий. Только за прошлый год 25 городских проектов получили престижные награды в сфере цифровизации.