Названа дата закрытия эскалаторов на станции метро «Кузьминки»

С 28 октября на станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии метро поочередно закроют на ремонт эскалаторы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 28 октября до середины декабря 2024 года в вестибюле станции «Кузьминки» (выходы №1–4) поочередно закроют на ремонт эскалаторы», – говорится в материале.

Как уточняется, по будням с 7:45 до 8:30 вход на станцию будет осуществляться через выходы №1–4, выход – через выходы №5–8.