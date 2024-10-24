В Москве благоустроили территорию возле транспортного узла «Медведково»

Там расширили тротуары, воздушные линии убрали в кабельную канализацию.

Рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» проложили дорожки.

Около транспортного узла появилось более 120 новых фонарей и 110 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Также обновили лестницу, которая соединяет Широкую улицу и Заревый проезд. Её площадки замостили плиткой, поставили скамейки, лавочки-клумбы и кадки с деревьями. Привели в порядок сквер на улице Грекова и три детские площадки.

Поддержка и создание комфортной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы «Мой район».