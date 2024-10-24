Мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленные участки парка «Яуза», расположенные вдоль ул. Сельскохозяйственная и Тенистого проезда, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Проект – один из самых больших – это обустройство поймы Яузы. Самый большой в Европе, 20 км протяженность, огромная территория. С 2016 года мы занимались, этапами», – сказал Собянин в ходе общения с жителями района.

Он подчеркнул, что работы требовали аккуратности, так как территория носит статус особо охраняемой.

«Такая большая работа закончена. <…> Получилось, мне кажется, неплохо. Огромное количество людей гуляют, наслаждаются природой, спортом занимаются», – отметил мэр и добавил, что вокруг Яузы проживают больше миллиона человек.

Кроме того, было обновлено более 20 км гранитных набережных «от МКАД почти до Кремля».

Как сообщается в материалах пресс-службы службы мэра и правительства Москвы, реализация проекта по созданию парка «Яуза» разделена на 15 участков, 13 из которых благоустроены с 2016 по 2023 годы. В 2024 году работы по благоустройству были сконцентрированы на участках вдоль ул. Сельскохозяйственная и Тенистого проезда на общей площади 33,6 га.

В течение летнего сезона было выполнено устройство дорожно-тропиночной сети с разными типами покрытий, проведен ремонт пяти мостовых сооружений и устройство нового моста, благоустроена территория вокруг ротонды «Храм воздуха», обустроены настилы и лестничные спуски. Обновлены детские и спортивные площадки. В рамках озеленения создано около 127 тыс. кв. м газонов.

Власти Москвы рассмотрят возможность привести в порядок участок поймы Яузы в «Лосином острове» и ряд других небольших территорий, уточняется в материалах пресс-службы.

Парк «Яуза» сегодня – это единый рекреационный маршрут с более 40 км благоустроенных променадов и транзитных троп от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к «Лосиному острову», Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ.