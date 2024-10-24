Поезда задерживаются на МЦД-3 в сторону Москвы по техническим причинам

Поезда третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) следуют с опозданием в сторону Москвы по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда МЦД-3 Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону станции «Москва Октябрьская», максимальное время опоздания – не более 30 минут. Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Уточняется, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.