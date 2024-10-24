Сергунина сообщила о наборе в волонтерский корпус 80-й годовщины Победы

В Москве открылся первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

В центре будут обучать добровольцев, желающих участвовать в организации мероприятий и акций, связанных с этой юбилейной датой. Заявки на участие можно подать через сайт Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

— Московский филиал станет флагманским, такие же центры появятся по всей России и в других странах, например в Сербии. В столице планируется привлечь больше 15 тысяч волонтеров, — рассказала она.

Присоединиться к корпусу могут жители города старше 14 лет. Добровольцы будут встречать почетных гостей, включая ветеранов, на вокзалах и в аэропортах, помогая им добраться до гостиниц и сопровождая их на мероприятиях. Также активные граждане смогут участвовать в организации патриотических акций, включая распространение георгиевских ленточек на улицах и в парках города.

Обучение пройдет на площадке «Доброе место. СЗАО» ресурсного центра «Мосволонтер» по адресу улица Аэродромная, дом 6. Здесь будут проводиться мастер-классы и тренинги.

Патриотическое направление является одним из самых популярных среди волонтеров Москвы. В ноябре они также помогут организовать мероприятия, посвященные годовщине военного Парада на Красной площади 1941 года.

До этого Сергунина рассказала, что свыше 1,2 тысячи кулинарных мастер-классов для детей провели на рыбных рынках «Москва — на волне» с момента старта программы.