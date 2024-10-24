В Москве пройдет Всероссийский музыкальный конкурс

Москва примет IV Всероссийский музыкальный конкурс с 4 по 11 ноября, сообщила пресс-служба министерства культуры страны.

«С 4 по 11 ноября в Москве по специальностям «Орган», «Арфа», «Ударные инструменты» и с 21 по 30 ноября в Санкт-Петербурге по специальностям «Духовые инструменты» (в номинациях «Медные духовые инструменты» и «Деревянные духовые инструменты»), «Ансамбли духовых инструментов» (в номинациях «Медные духовые инструменты» и «Деревянные духовые инструменты») будет проходить IV Всероссийский музыкальный конкурс. Всего было подано более 180 заявок. По результатам отборочного тура на конкурсные прослушивания прошли 120 солистов и 13 ансамблей по пяти специальностям», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что площадками станут Российская академии музыки имени Гнесиных, Центр оперного пения имени Галины Вишневской, Российский национальный музей музыки. Гала-концерты запланированы в зале «Зарядье» и Мариинском театре.