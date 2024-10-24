Москвичам рассказали о погоде в выходные

В эти выходные под влиянием области высокого атмосферного давления в столичном регионе ожидается хорошая погода, практически без осадков. Ненадолго температура воздуха начнет приближаться к климатической норме месяца, однако серьезные морозы пока не предвидятся. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в утренние часы в субботу, 26 октября, в столице ожидается всего плюс 1–3 градуса, по области столбики термометров могут достигнуть отрицательных значений, остановившись у отметки минус два градуса.

— Дневная температура при этом в черте города будет колебаться у отметки плюс 7–9 градусов, по региону — от 5 до плюс 10 градусов. Ветер немного стихнет и сменит свое направление на западное, по силе достигая 3–8 метров в секунду. То есть температура воздуха начнет приближаться к климатической норме месяца, — сообщила Позднякова.

Но в воскресенье, 27 октября, большое количество облаков снова повлияет на погодные условия, возвращая теплые ночи в столичный регион, рассказала метеоролог.

— Ожидается, что ночные температуры будут в пределах 2–4 градусов, но днем погодные условия будут напоминать субботу. Столбики термометров по региону будут колебаться у отметки плюс 5–10 градусов. В Москве температура воздуха не превысит плюс 8–9 градусов. Однако ветер поменяет свое направление на юго-западное, за счет чего температура воздуха начнет расти и снова оторвется от климатической нормы на 1,5 градуса. Такая же погода будет в понедельник, 28 октября, а значит в начале следующей недели еще будет сохраняться положительная аномалия температуры воздуха, — заверила специалист.

Однако некоторые регионы России уже находятся на пороге настоящих холодов. На текущей неделе Урал, регионы Сибири и Дальнего Востока могут столкнуться с сильными ночными морозами. Столбики термометров могут опуститься до 20-градусной отметки. Но в Москву такая погода не доберется, уверена Позднякова.

— Пока особенно низкие температуры наблюдаются только в Якутии и Магаданской области, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы в Москве резко ударили морозы. Океан довольно теплый, и Атлантика делится с нами теплом. А 20-градусные морозы возможны только в том случае, когда довольно рано устанавливается влияние сибирского антициклона, но такого за последнее столетие не было ни разу, — пояснила эксперт.

Она также уточнила, что температура воздуха может опускаться до минус 20 градусов в ночные часы только в зимний период года.