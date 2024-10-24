Движение затруднено на шесть километров из-за массовой аварии на МСД

Движение затруднено на шесть километров из-за столкновения нескольких автомобилей на Московском скоростном диаметре.

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Об этом в четверг, 24 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

— На МСД (в районе Вернисажной улицы, вл11) столкнулись несколько автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено на шесть километров. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — рассказали в официальном Telegram-канале дептранса Москвы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и количество пострадавших.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль перевернулся на бок после столкновения возле дома на улице Угрешской, 26с1, на юго-востоке столицы. Позднее выяснилось, что, по неподтвержденной информации, автомобиль Mercedes-Benz, который перевернулся в Москве, принадлежит дочери миллиардера, главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова.