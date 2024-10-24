Заммэра заявила о полном соответствии Москвы концепции «Здоровый город»

Развитие Москвы полностью соответствует современной урбанистической концепции «Здоровый город» (Urban Health) и направлено на создание благоприятных условий для жизни в городе как сегодня, так и в интересах будущих поколений москвичей.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на Форуме устойчивого городского развития Китайской академии наук.

— Все решения Правительства Москвы по развитию города направлены на создание благоприятных условий для жизни человека. Около 95 процентов расходов бюджета столицы соответствуют Целям устойчивого развития, при этом больше половины средств направляется на социальную сферу, включая образование, здравоохранение и социальную защиту населения», — сказала Багреева.

Одним из ключевых направлений создания «Здорового города» является климатическая повестка. Москва считает важным выносить вопросы противодействия изменению климата на городской уровень. Для этого столица разработала инструментарий и провела три исследования климатической повестки городов по 20 крупнейшим мегаполисам мира, 20 городам стран БРИКС и 36 городам России с населением более 500 тысяч человек. По результатам этих исследований Москва входит в число мировых лидеров климатической повестки. Сильными сторонами столицы являются энергетика, эффективность транспортной системы и развитие зеленых пространств, которые занимают около половины площади мегаполиса, напомнила заместитель мэра.

— В отличие от многих крупных городов, Москва обладает собственными генерирующими мощностями, практически полностью покрывающими спрос на электроэнергию, а энергоснабжение города обеспечивается за счет природного газа — наиболее экологически чистого вида ископаемого топлива. На столичных ТЭЦ ведется постоянная работа по модернизации оборудования, благодаря чему повышается эффективность энергосистемы города и снижается экологическая нагрузка, — рассказала Багреева.

По ее словам, принципам устойчивого развития соответствуют все крупные градостроительные проекты. Так, благодаря внедрению современных технологий дома, построенные по программе реновации, имеют высокий класс энергоэффективности. В целом по рынку недвижимости более 47 процентов столичных новостроек имеют класс энергоэффективности А (очень высокий) и выше, такие дома потребляют на 60–70 процентов меньше ресурсов по сравнению с домами класса D (нормальный).

Багреева добавила, что для удобства жителей и защиты окружающей среды столица активно развивает общественный транспорт, с 2021 года город перестал закупать дизельные автобусы, а в обозримой перспективе планируется полностью заменить их на электробусы. В прошлом году введены регулярные речные электросуда – уникальный проект не только для России, но и для всего мира.