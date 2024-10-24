Собянин рассказал, сколько поездок совершено на новой Троицкой линии метро

Жители и гости Москвы уже совершили на новой Троицкой линии столичного метрополитена более миллиона поездок.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Больше миллиона поездок уже совершено на новой Троицкой линии метро. В рабочий день первые четыре станции изумрудной ветки перевозят свыше 30 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что самыми популярными являются станции «Университет Дружбы Народов», которой активно пользуются сотрудники и студенты столичных вузов, а также «Новаторская» – пересадочная на Большую кольцевую линию метро.