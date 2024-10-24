Собянин рассказал, сколько поездок совершено на новой Троицкой линии метро

Собянин: Более миллиона поездок совершено на новой Троицкой линии метро
Жители и гости Москвы уже совершили на новой Троицкой линии столичного метрополитена более миллиона поездок.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Больше миллиона поездок уже совершено на новой Троицкой линии метро. В рабочий день первые четыре станции изумрудной ветки перевозят свыше 30 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Мэр отметил, что самыми популярными являются станции «Университет Дружбы Народов», которой активно пользуются сотрудники и студенты столичных вузов, а также «Новаторская» – пересадочная на Большую кольцевую линию метро.
«На прошлой неделе пассажиропоток вырос на 16% относительно первой недели работы линии. После полного запуска 16-й ветки четырьмя станциями первого участка по будням будут пользоваться больше 100 тыс. горожан», – добавил Собянин.