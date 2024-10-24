Выдано разрешение на строительство двухэтажного ТЦ на северо-западе Москвы

В столичном районе Хорошево-Мневники построят двухэтажный торговый центр с подземной парковкой, сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его руководителя Антона Слободчикова.

«Инфраструктура Мневниковской поймы пополнится новым торговым объектом. Новый двухэтажный комплекс с подземной парковкой станет востребованным у будущих жильцов корпусов, строящихся рядом. Комитет выдал разрешение на строительство торгового центра, и застройщик может приступать к работам на выделенном земельном участке», – приводятся в сообщении слова Слободчикова.

Отмечается, что торговый центр возведут на ул. Нижние Мневники, земельный участок 11. По словам председателя Мосгосстройнадзора, здание общей площадью 14,7 тыс. кв. м в форме трапеции будет выполнено в оттенках бежевого и коричневого цветов. На подземном уровне разместится паркинг на 93 машиноместа. Вокруг объекта построят дорогу. Въезд для посетителей будет организован с двух сторон здания.

«В городе уделяется внимание сбалансированной застройке – объекты коммерческой инфраструктуры строят в шаговой доступности от жилых домов для удобства жителей. Так, торговый центр на ул. Нижние Мневники возводится на территории жилого комплекса «Остров», – цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.

Как уточняется, зоны торговли будут находиться на каждом этаже, в ТЦ запланировано размещение продуктового супермаркета, порядка 30 магазинов непродовольственных товаров, несколько кофеен. На крыше первого этажа предусмотрена терраса площадью 288 кв. м. Во внутреннем ресторанном дворике в двусветном пространстве появится площадь с арт-объектами и зонами посадки для ресторанов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству и безопасности объектов торговой инфраструктуры. Как только застройщик направит в комитет извещение о начале работ на площадке, инспекторы составят программу проверок, которые будут проводиться на всех этапах сооружения торгового центра», – пояснил Слободчиков.

Он добавил, что к выездным инспекциям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Эксперты выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации.