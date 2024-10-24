Заммэра Москвы рассказала о детских мастер-классах на рыбных рынках столицы

Свыше 1,2 тысячи кулинарных мастер-классов для детей провели на рыбных рынках «Москва — на волне» с момента старта программы. Об этом в четверг, 24 октября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По ее словам, на городских площадках юные москвичи могли пройти мастер-классы по приготовлению супов, каш, пирожков и блинчиков.

— Площадка в Косино-Ухтомском районе открылась в ноябре прошлого года, а в Митине — в сентябре этого. Практические занятия пользуются популярностью — они уже объединили почти 10 тысяч юных поваров, — рассказала политик.

Сергунина добавила, что сессии и вебинары проводились с учетом возраста и навыков участников. Чаще всего мероприятия были тематическими. В Масленицу дети пекли блины с разнообразными начинками, а в честь китайского Нового года у ребят была возможность изучить способы приготовления 20 азиатских традиционных блюд. Помимо мастер-классов на площадках соревновались профессиональные шефы.

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