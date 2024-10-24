В Коммунарке построят новый торгово-развлекательный комплекс

В столичном районе Коммунарка построят новый торгово-развлекательный комплекс, его проект согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

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— Москомэкспертиза согласовала проект строительства торгово-развлекательного комплекса в Коммунарке. Согласно документации, он будет состоять из двух четырехэтажных корпусов, соединенных крытыми переходами и общей подземной частью, — рассказал Иван Щербаков.

В первом корпусе расположится гастрономическое пространство с зонами для арендаторов и посадочными местами, а также помещения пищеблока. C первого по второй этаж вдоль лестниц двухуровневого пространства оборудуют площадки для отдыха. На третьем этаже появятся офис службы эксплуатации и технические помещения, на четвертом — ресторан с летней террасой и открытая кровля с декоративным водоемом.

На первом этаже второго корпуса разместятся кафетерия и магазины. Второй этаж также отведут под магазины, а на третьем оборудуют конференц-зал. На четвертом этаже расположится открытая эксплуатируемая кровля круглогодичного использования для проведения развлекательных мероприятий.