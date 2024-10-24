Ракова рассказала о поддержке Москвы в проведении исследований лекарств

В течение двух лет Москва поддержала 100 клинических исследований в 15 терапевтических областях, инициированных в основном национальными фармацевтическими компаниями и исследовательскими институтами.

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Об этом в четверг, 24 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Несколько лет назад мы сформировали в столице экосистему для проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации. На сегодняшний день мы уже помогли либо продолжаем оказывать поддержку в проведении 100 клинических исследований по 15 терапевтическим областям от 23 отечественных и зарубежных компаний и организаций. В сжатые сроки мы создаем не только современные биоаналоги, но и прорывные, инновационные препараты, которым нет аналогов во всем мире, — отметила вице-мэр.

По словам заместителя мэра, из 100 заявок, поступивших до сентября 2024 года, 78 были направлены на организационную поддержку, 16 — на финансовую, а остальные шесть — на обе.

— За финансовой поддержкой к нам обратились 4 фармкомпании по 22 клинисследованиям. Из них одиннадцать на сумму более 42 млн рублей уже получили одобрение Клинического комитета, еще пять заявок на сегодняшний день находятся на рассмотрении, — подчеркнула заммэра.

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