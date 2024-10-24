Более 1,5 тыс. остановок нового типа установлено в Москве с начала года

С начала 2024 года на улицах Москвы установили более 1,5 тыс. новых остановок.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Современные остановочные павильоны делают ожидание транспорта более комфортным в любую погоду. С 2018 года их изготавливают на столичном заводе СВАРЗ. За это время произвели уже более 5 тыс. остановок разных типов. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как отметили в Дептрансе, новые остановки оформляют в едином стиле московского транспорта, они имеют несколько преимуществ. Так, увеличенная площадь крыши лучше защищает от непогоды. Павильоны изготовлены из износостойких материалов – алюминия и нержавеющей стали. Стекла делают из прочного триплекса, поэтому в случае повреждений они не разбиваются на осколки. Удобные скамейки производят из негорючего материала. На остановках располагают лайтбоксы с расписанием маршрутов и QR-кодами, по которым можно посмотреть прибытие транспорта. В павильонах предусмотрено освещение и видеонаблюдение.