Беспилотный трамвай проехал 2 тыс. км за время тестирования в Москве

Он курсирует по маршруту № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно.

«В мае Сергей Собянин дал старт запуску первого в России беспилотного трамвая. Технология — уникальная разработка в Европе, которая принадлежит правительству Москвы. В конце 2025-го трамвай полностью перейдёт на беспилотный режим», — отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В Дептрансе Москвы добавили, что транспортное средство в реальном времени анализирует ситуацию на дорогах и учится прогнозировать будущие манёвры.

Сейчас беспилотный трамвай курсирует по маршруту как с пассажирами, так и без них. Для контроля движения в кабине находится водитель.