Эксперт прокомментировал строительство новых объектов на востоке и юге Москвы

Эксперт в сфере строительно-технической экспертизы, президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн в четверг, 24 октября, прокомментировал сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о реорганизации четырех участков нежилой застройки на востоке и юге столицы по программе комплексного развития территорий.

— За последние годы в столице выполнен огромный объем благоустроительных работ. Сегодня видно, что комплексная реорганизация, которая включает в себя и строительство, и благоустройство, и решение социальных вопросов, ведется в спальных районах города. Для этого выбираются объекты, к которым было неоднозначное отношение у жителей или где требовали дополнительных работ для поддержания высокого уровня, — рассказал специалист.

Он также отметил, что такая работа — большой труд, который делает город одним из самых благоустроенных в Европе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реализуемых в столице проектах КРТ.