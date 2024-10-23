Доля безналичных платежей в метро Москвы превысила 90 процентов

В столичном метро новый рекорд - доля безналичных платежей в кассах, билетных автоматах, на инфотерминалах и турникетах достигла 91,2 процента. Такие результаты зафиксировали впервые с момента запуска современных платежных сервисов, заявили в столичном департаменте транспорта.

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Среди самых удобных и популярных способов оплаты проезда в ведомстве назвали оплату по биометрии, виртуальную и более привычную пластиковую карту "Тройка", систему быстрых платежей, а также обычные банковские карты или платежные стикеры. "Благодаря внедрению цифровых решений жителям столицы доступны удобные, быстрые и экологичные платежные инструменты. Москва входит в число мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда", - сказал по этому поводу заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Встретить наличные в метро сейчас действительно сложно. Большинство пассажиров оплачивают проезд с помощью транспортной карты "Тройка" или обычной банковской карточкой - их достаточно приложить к турникету, деньги мгновенно спишутся со счета, а створки откроются. Пополнить ту же "Тройку" можно онлайн - например, через приложение "Метро Москвы". Впрочем, намеренно с наличными деньгами никто не борется - пополнить с их помощью "Тройку", купить билет на 1-2 поездки или другой проездной можно не только в кассах, но и в билетных автоматах. Хотя наблюдения корреспондента "РГ" показывают, что абсолютное большинство даже там используют безналичную оплату.

Самые популярные способы оплаты проезда - биометрией, картой "Тройка" и СБП

Пользуется популярностью и оплата по биометрии - это когда пассажиру достаточно взглянуть в камеру, установленную на турникете, чтобы она его узнала, списала деньги с привязанного счета и открыла створки. Ликсутов говорит, что этой московской технологией активно интересуются представители других стран. Сейчас с ее помощью каждый будний день совершается больше 160 тысяч проходов в метро, а число пользователей достигло 375 тысяч.

Безнал активно приходит и в другие виды транспорта. Например, в наземном общественном транспорте Москвы бумажными деньгами сейчас расплатиться не получится - эту опцию отменили еще в 2020 году. Это позволило избавить водителей от роли кассира на остановках. Теперь же оплату принимают валидаторы - они, кстати, российского производства. И даже если у вас нет с собой "Тройки" или на ней закончились деньги, заплатить можно обычной банковской карточкой.