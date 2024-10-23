Более 1,2 тыс. самостроев демонтировано в Москве за январь – сентябрь

За январь – сентябрь 2024 года в Москве демонтировали более 1 тыс. 250 незаконных строений. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«Мы освобождаем город от самостроя и ведем непрерывную работу по искоренению незаконных построек. За девять месяцев на территории Москвы зафиксировано 2 тыс. 639 объектов самовольного строительства, свыше 1 тыс. 250 незаконных строений уже демонтировали, по остальным ведется работа. Для обнаружения незаконных построек мы применяем современные средства контроля: камеры видеонаблюдения, квадрокоптеры, нейросети, а также автоматизированные алгоритмы. Применение методов дистанционного контроля позволяет пресекать нарушения на начальном этапе и повышает порядок при использовании объектов недвижимости», – приводятся в сообщении слова главы госинспекции Ивана Боброва.

Он отметил, что сегодня можно наблюдать существенную тенденцию к снижению самостроя. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фактов самовольного строительства сократилось более чем на 41%. Положительной динамики в 1,7 раз удалось достичь благодаря индивидуальному подходу и конструктивному диалогу с предпринимателями по имущественно-земельным вопросам.