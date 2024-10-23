Москвичей попросили не укрываться под деревьями из-за порывистого ветра

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду прогнозируется до 09:00 24 октября в Москве. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба городского хозяйства столицы, попросив граждан не укрываться под деревьями и не оставлять машины рядом с ними.

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Кроме того, водителям напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции между другими транспортными средствами на дорогах.

"Уже фиксируются сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", – уточнили в пресс-службе.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень опасности до 18:00 24 октября. До этого предупреждение действовало до вечера среды.

Кроме того, 24 октября ожидаются продолжительные осадки, а 25 октября температура воздуха понизится до 7–9 градусов. В целом в течение недели атлантический циклон оттеснит солнечный антициклон из центральных областей.