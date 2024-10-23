Электробусы вышли еще на четыре маршрута столицы

Свыше 30 электробусов начали работу на еще четырех городских маршрутахМосква в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Экологичная техника российского производства выходит на маршруты столицы с 2018 года.

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Сегодня в Москве более 2 тысяч электробусов обеспечивают комфортные поездки горожан до важных социальных объектов и станций рельсового каркаса. Инновационный транспорт вышел на маршруты 526, с768, 895 и с924. Поездки жителей 19 районов Москвы и Подмосковья стали еще комфортнее. Маршрут 526 Троицк (микрорайон «В») – аэропорт Внуково. Электробусы впервые поехали в аэропорт. Маршрут с924 Троицк (микрорайон «В») – МЦД Подольск.

Это первый электробусный маршрут в городе Подольск. Маршрут с768 МЦД Курьяново – ТК «Садовод». Маршрут 895 Метро «Теплый Стан» – 2-й микрорайон Южного Бутова. Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности: – Мы продолжаем замену автобусов на экологичную технику в разных районах столицы. Еще 31 электробус вышел на 4 маршрута в Новой Москве, на западе, юго-западе и юго-востоке города.

Активно расширяем сеть электробусных маршрутов по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. Запас хода электробусов вырос с 40-50 км до 80 км, при этом вес машин остался прежним. В этом году на линию выходят КАМАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.