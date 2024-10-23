Власти Москвы ответили на сообщения об уроках профилактики квадробинга

Департамент образования Москвы не вносил в школы требования о проведении бесед с учениками по профилактике квадробинга. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в пресс-службе департамента.

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— Департамент образования и науки Москвы не включал тему квадробинга в план профилактических бесед в школах, — приводит заявление ведомства РБК.

Днем ранее в Сети появилась информация о том, что в российских школах ученикам и их родителям начали рассказывать о негативном влиянии субкультуры квадробинга. Беседы якобы проводят сами педагоги, приглашенные психологи или инспекторы по делам несовершеннолетних. Отмечается, что школьникам выдают тематические брошюры, показывают презентации и просят ответить на вопрос: «Почему нельзя есть корм для животных?».

В подмосковном поселке Пироговский в Мытищах девочка-квадробер исцарапала школьницу. Отмечается, что в качестве «когтей» она использовала лезвия.

Стало известно, что в Красноярске появился учитель-квадробер. По словам коллег и учеников, помимо рассказа о формулах и теоремах, преподаватель стоял на парте, прыгал, как квадробер, и лаял.